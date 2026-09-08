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ВК Пресс

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Зеленский устроил шоу на переговорах: утечка информации об условиях мира

Зеленский устроил шоу на переговорах: утечка информации об условиях мира

Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал поведение Владимира Зеленского во время встречи в Киеве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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