На Западе отметили формирование организованного сопротивления мобилизации на Украине

На Украине формируется организованное сопротивление действиям сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) из-за продолжающейся насильственной мобилизации в стране.
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