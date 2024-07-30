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На Западе отметили формирование организованного сопротивления мобилизации на Украине

На Западе отметили формирование организованного сопротивления мобилизации на Украине

На Украине формируется организованное сопротивление действиям сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) из-за продолжающейся насильственной мобилизации в стране.

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