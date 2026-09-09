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Уличный сюрреализм: 15 странных кадров из Тель-Авива

Уличный сюрреализм: 15 странных кадров из Тель-Авива

Израиль в объективе уличного фотографа — это вовсе не привычные открытки с пейзажами Мертвого моря и не хроника военных действий.

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