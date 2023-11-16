Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Блокада Петербурга — план НАТО или попытка «подёргать медведя за усы»?

Блокада Петербурга — план НАТО или попытка «подёргать медведя за усы»?

Руководителям прибалтийских стран приказано кукарекать и тявкать Ирина Гусева Фото: DPA/picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Андрей Кошкин В НАТО продолжают тешить себя надеждой о господстве на Балтике и блокаде Калининграда.

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