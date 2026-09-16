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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маскот «Орландо» признан лучшим в НБА в 2026 году

По итогам ежегодной конференции маскотов НБА , маскотом года был признан STUFF из « Орландо ». Это третья награда, доставшаяся символу клуба.

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