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Ставшая «дважды мамой» Дженнифер Лоуренс впервые после родов показала фигуру на красной дорожке

Ставшая «дважды мамой» Дженнифер Лоуренс впервые после родов показала фигуру на красной дорожке

Актриса рассказала о проблемах своего материнства. Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон LEGION-MEDIAС тех пор как 34-летняя Дженнифер Лоуренс родила в этом году ребенка, она ни разу еще не появлялась на официальных мероприятиях, так что ее появление на днях на Каннском кинофестивале стало ее дебютом в новом статусе «дважды мамы».

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