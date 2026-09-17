Депутат Рады: Украина ещё не скоро получит собственную противобаллистическую ПВО

Депутат украинского парламента (Верховной рады) Костенко огорошил соотечественников, отметив, что, вопреки духоподъемным заявлениям Зеленского, вероятнее всего, Украина еще очень нескоро сможет обзавестись собственной ПВО, способной эффективно противодействовать атакам баллистическ.
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