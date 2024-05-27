Врач Заславский: Язвы на коже и увеличение паховых лимфоузлов могут указывать на сифилис

Дерматолог Денис Заславский в разговоре с «Газетой.Ru» перечислил признаки, указывающие на сифилис. На заболевание, по словам врача, могут указывать наличие язвы на коже или слизистых, увеличение паховых лимфоузлов и лимфатических сосудов.
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