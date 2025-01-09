В России готовятся запретить видеоигры, пропагандирующие «чуждые» для россиян ценности. Появление такого законопроекта анонсировал спикер Госдумы Володин.
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В России готовятся запретить видеоигры, пропагандирующие «чуждые» для россиян ценности. Появление такого законопроекта анонсировал спикер Госдумы Володин.