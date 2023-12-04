Роман Шайхутдинов: Открытие офиса в Китае – важный шаг в развитии проектов Университета Иннополис

Университет Иннополис открыл офис в Китае. На базе штаб-квартиры вуза в городе Ханчжоу планируется продвижение продуктов и образовательных услуг Университета Иннополис и Республики Татарстан на рынке Китая и стимулирование взаимовыгодного товарооборота.