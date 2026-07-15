Минцифры разработало порядок получения компенсации в случае мошенничества

Минцифры России разработало порядок получения компенсации от банка или оператора связи для граждан, которые перевели деньги телефонным мошенникам, если финансовая организация или оператор не выполнили требования законодательства и не предотвратили хищение средств.
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