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Обречены на одиночество? Почему Бузова и Рудова рискуют остаться старыми девами

Обречены на одиночество? Почему Бузова и Рудова рискуют остаться старыми девами

Ольга Бузова (38 лет), Анастасия Волочкова (48 лет), Наталья Рудова (40 лет), Настасья Самбурская (37 лет), Виктория Боня (44 года), Мирослава Карпович (37 лет)— всех этих знаменитостей объединяет негласное звание.

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