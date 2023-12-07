В Пекине впервые с 2019 года открылся первый очный саммит КНР и Евросоюза

7 декабря впервые за четыре года в Пекине проходит очный саммит Китай – Европейский союз. Как отмечает издание Politico, европейцы попробуют добиться от председателя КНР Си Цзиньпина ограничения экспорта китайских товаров двойного назначения в Россию.