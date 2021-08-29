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«Аталанта» заинтересована в полузащитнике «Шахтера» Соломоне

«Аталанта» заинтересована в полузащитнике «Шахтера» Соломоне

«Аталанта» хочет приобрести полузащитника донецкого «Шахтера» Манора Соломона, сообщает Sky Sports. Итальянский клуб планирует потратить на трансфер 22-летнего израильтянина 20 млн евро, при этом «Шахтер» рассчитывает получить за игрока 30 млн евро.

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