«Аталанта» заинтересована в полузащитнике «Шахтера» Соломоне

«Аталанта» хочет приобрести полузащитника донецкого «Шахтера» Манора Соломона, сообщает Sky Sports. Итальянский клуб планирует потратить на трансфер 22-летнего израильтянина 20 млн евро, при этом «Шахтер» рассчитывает получить за игрока 30 млн евро.
«Аталанта» хочет приобрести полузащитника донецкого «Шахтера» Манора Соломона, сообщает Sky Sports. Итальянский клуб планирует потратить на трансфер 22-летнего израильтянина 20 млн евро, при этом «Шахтер» рассчитывает получить за игрока 30 млн евро.
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