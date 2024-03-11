Председатель ВК НПКСК посетил представителей СМИ

Пекин, 10 марта /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в воскресенье посетил представителей СМИ, освещавших работу 2-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва.
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