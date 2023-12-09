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Выдвижение Путина в президенты связали с подъемом духа участников СВО

Выдвижение Путина в президенты связали с подъемом духа участников СВО

Герой Донецкой народной республики (ДНР), спикер парламента региона Артем Жога заявил, что решение президента России Владимира Путина баллотироваться на еще один срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции (СВО), поскольку военные доверяют верховному главнокомандующему.

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