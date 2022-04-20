Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО уничтожили командные пункты условного противника в ходе тренировки в Приморье

Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО уничтожили командные пункты условного противника в ходе тренировки в Приморье

В ходе занятия ракетчики совершили многокилометровые марши в позиционные районы, выполнили задачи по развертыванию пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин.

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