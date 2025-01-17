Каким будет первый день Трампа в Белом доме

Уже в понедельник (20 января) состоится инаугурация Дональда нашего Фредовича Трампа. Нас с вами в связи с этим больше всего волнует одно: сделает ли он что-то для прекращения конфликта в Украине? Вчера писал, что быстрого урегулирования ждать не стоит.