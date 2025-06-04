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Царьград

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Швейцарскую и немецкую компании уличили в поставке люксовых товаров в магазины России в обход санкций

Швейцарскую и немецкую компании уличили в поставке люксовых товаров в магазины России в обход санкций

Швейцарская компания Avolta (Dufry) и немецкая Gebr. Heinemann поставляли товары класса "люкс" в магазины России в обхода санкций Евросоюза.

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