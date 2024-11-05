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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ryzen 7 9800X3D показал значительную прибавку минимального FPS в играх по сравнению ...

Ryzen 7 9800X3D показал значительную прибавку минимального FPS в играх по сравнению ...

Ryzen 7 9800X3D показал значительную прибавку минимального FPS в играх по сравнению с Ryzen 7 9700XПубликации первых независимых обзоров нового игрового процессора AMD Ryzen 7 9800X3D ожидаются завтра, 6 ноября, за день до начала продаж нового чипа.

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