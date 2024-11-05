Ryzen 7 9800X3D показал значительную прибавку минимального FPS в играх по сравнению с Ryzen 7 9700XПубликации первых независимых обзоров нового игрового процессора AMD Ryzen 7 9800X3D ожидаются завтра, 6 ноября, за день до начала продаж нового чипа.