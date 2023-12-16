Передача Дадонова помогла «Далласу» победить «Оттаву»

«Даллас» в результативном матче вырвал волевую победу в матче с «Оттавой». В ночь на 16 декабря в Далласе (штат Техас, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимали «Оттаву Сенаторз».
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