Передача Дадонова помогла «Далласу» победить «Оттаву»

«Даллас» в результативном матче вырвал волевую победу в матче с «Оттавой». В ночь на 16 декабря в Далласе (штат Техас, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимали «Оттаву Сенаторз».