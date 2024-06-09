Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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11 сентября, убийство Кеннеди, остров педофилов: Трамп теперь реально победит

11 сентября, убийство Кеннеди, остров педофилов: Трамп теперь реально победит

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Как кричали в советском босоногом детстве во дворе, когда ловили на горячем жулика, нарушавшего уговор о правилах игры: нисчитово!!! Доня Фредович именно так нечестно и поступил давеча, дав первое телеинтервью программе «Fox & Friends» после получения обвинения присяжных в суде Манхеттена по всем 34-м пунктам о взятке порно-звезде.

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Комментарии
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Юрий Белевский
трамп УЁБИЩЕ, байден ДЭБИЛОЭД...
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7 час.
Надежда
Не доживет Доня Фредович до выборов...
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4 час.
М
Мария
Спасти Трампа от смерти может только чудо!
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1 час.

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