Баня вспыхнула в Карелии поздним вечером

Пожарные Медвежьегорского района боролись с огнем в деревне Терманы В понедельник в 22 часа 20 минут на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорского района поступило сообщение о пожаре в деревне Терманы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии