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Аргументы и Факты

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В терминале аэропорта в Эр-Рияде произошел пожар после попадания снаряда

В терминале аэропорта в Эр-Рияде произошел пожар после попадания снаряда

По терминалу вылета в международном аэропорту Эр-Рияда был нанесен удар, там начался пожар, сообщил представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией против хуситов в Йемене Турки аль-Малики.

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