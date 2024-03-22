Житель Сочи создал фейковый канал в Telegram о ВС РФ

Житель Сочи создал фейковый канал в Telegram о ВС РФСотрудники ФСБ в Сочи задержали 37-летнего мужчину, который публиковал в открытом Telegram-канале ложную информацию о действиях российских вооруженных сил на СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии