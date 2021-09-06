Мам, мне нужно с тобой поговорить

ЮлияДети и семьяМам, мне нужно с тобой поговорить Катерина копалась в огороде, когда услышала голос дочери. - Мам! ты где? Она с трудом разогнула спину.Вернуться к статье34НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнтонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна19 ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над тобою при жизни твоей; 20 и не отдавай другому имения твоего, чтобы, раскаявшись, не умолять о нем. 21 Доколе ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем; 22 ибо лучше, чтобы дети просили тебя, нежели тебе смотреть в руки сыновей твоих.Любовь ФилинаРодные -первые враги...Нина Полевая (Бойко)Всегда и везде пишу, что никогда нельзя продавать свое добрачное жилье, никогда зрелым людям на свое жилье нельзя делать дарственную, а тем более нельзя продавать свое жилье и переезжать к кому-то из своих детей! Сколько уже печальных историй, а люди все верят и верят! НЕТ! Живите в своем жилье до последних своих дней и будьте счастливы!Комментировать
Свежие комментарии