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Мам, мне нужно с тобой поговорить

Мам, мне нужно с тобой поговорить

Катерина копалась в огороде, когда услышала голос дочери. - Мам! ты где? Она с трудом разогнула спину.

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Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
19 ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над тобою при жизни твоей; 20 и не отдавай другому имения твоего, чтобы, раскаявшись, не умолять о нем. 21 Доколе ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем; 22 ибо лучше, чтобы дети просили тебя, нежели тебе смотреть в руки сыновей твоих.
Любовь Филина
Родные -первые враги...
Нина Полевая (Бойко)
Всегда и везде пишу, что никогда нельзя продавать свое добрачное жилье, никогда зрелым людям на свое жилье нельзя делать дарственную, а тем более нельзя продавать свое жилье и переезжать к кому-то из своих детей! Сколько уже печальных историй, а люди все верят и верят! НЕТ! Живите в своем жилье до последних своих дней и будьте счастливы!

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