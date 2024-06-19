Во всем Эквадоре пропало электроснабжение

Энергоснабжение в Эквадоре прекратилось из-за аварии на линии электропередачи и каскадного отключения генерирующих мощностей, заявил министр общественных работ Роберто Луке 20 июня на своей странице в соцсети X «Немедленный отчет, который мы получили от национального оператора CENACE, говорит о сбое на линии электропередачи, который привел к каскадному отключению, поэтому энергоснабжение в национальном масштабе отсутствует», — написал Луке.