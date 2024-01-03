Покатушки блогеров ради подписчиков закончились в полиции

Согласно информации, опубликованной изданием «Подъем» с ссылкой на Управление МВД по Красноярскому краю, двое мужчин, являющихся блогерами, решили провести скоростные заезды на снегоходах по улицам города.
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