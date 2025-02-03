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  • Vladimir Vlasov
    А кто вам мешает взыскать с нарушителя оплаченные средства? На деле переложили это все на добросовестного пострадавше...Страховщики раскр...

В конце 2024 выросло количество переводов через СБП от юрлиц в пользу физлиц

Количество переводов через систему быстрых платежей (СБП) от юрлиц в пользу физлиц в четвертом квартале 2024 года выросло в 2,5 раза по сравнению с третьим кварталом, с 36 млн переводов до 91 млн переводов.

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