В конце 2024 выросло количество переводов через СБП от юрлиц в пользу физлиц

Количество переводов через систему быстрых платежей (СБП) от юрлиц в пользу физлиц в четвертом квартале 2024 года выросло в 2,5 раза по сравнению с третьим кварталом, с 36 млн переводов до 91 млн переводов.
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