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Bild: в Германию прибывают террористы ИГ под видом украинских беженцев

Bild: в Германию прибывают террористы ИГ под видом украинских беженцев

Это значительно упрощает им въезд в страну, отметила газета БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии за последнее время задержали нескольких исламистов из Таджикистана, планировавших теракты на территории ФРГ.

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Комментарии
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лина любимцева
ИГИЛ - это американский террористический ресурс. Это давно всем  известно. США нужно официально объявить государством-террористом. Коим они уже давно являются.
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6 час.
лл
лина любимцева
А России нужно внимательно следить за тем, КТО ВЪЕЗЖАЕТ В РОССИЮ из Средней Азии? И пресекать въезд игиловцам.
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6 час.

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