Русские ещё больше зауважали Лукашенко: Узнали, почему мигранты не едут в Белорусcию

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 2,7K прочитали Немало наших граждан задаются резонным вопросом: почему к нам в Россию мигранты из Средней Азии ломятся всеми правдами и неправдами, а в Белоруссию — нет? А дело всё в миграционной политике, которую установил белорусский "батька" Григорий Лукашенко.