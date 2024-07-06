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Русские ещё больше зауважали Лукашенко: Узнали, почему мигранты не едут в Белорусcию

Русские ещё больше зауважали Лукашенко: Узнали, почему мигранты не едут в Белорусcию

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 2,7K прочитали Немало наших граждан задаются резонным вопросом: почему к нам в Россию мигранты из Средней Азии ломятся всеми правдами и неправдами, а в Белоруссию — нет? А дело всё в миграционной политике, которую установил белорусский "батька" Григорий Лукашенко.

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Dash45
у нашей госдуры мозгов не хватает
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