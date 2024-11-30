В Петербурге в эти выходные пройдет семейный фестиваль «Мамин день»

30 ноября онлайн, а 1 декабря в ТРК «Гранд Каньон» Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга приглашает горожан провести выходные на семейном фестивале «Мамин день», приуроченном ко Дню матери в рамках всероссийского проекта «Семейная осень».
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