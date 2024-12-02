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«Касатка» — корабль-дрон по-китайски

«Касатка» — корабль-дрон по-китайски

Опыт СВО продемонстрировал перспективы такого вида морских вооружений, как безэкипажные катера. Но китайские кораблестроители не размениваются на «малые формы» и построили самый большой в мире безэкипажный корабль JARI-USV-A «Orca» («Касатка»).

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