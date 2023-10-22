В Чувашии полицейские и общественники провели масштабное профилактическое мероприятие для учащихся и преподавателей республики

С 16 по 20 октября на базе Волжского филиала МАДИ полицейские и общественники провели масштабное профилактическое мероприятие для учащихся и преподавателей школ и учреждений среднего профессионального образования республики.
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