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Рогов: глава киевского режима Зеленский наплевал на безопасность Запорожской АЭС

Рогов: глава киевского режима Зеленский наплевал на безопасность Запорожской АЭС

Военный эксперт и глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский наплевал на принципы МАГАТЭ и безопасность Запорожской АЭС.

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