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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета о Зинченко: «Мы любим его, он многое дал нам как разносторонний и смелый футболист. Поддержите наших игроков, потому что они точно будут выступать лучше»

В матче 33-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:2) в понедельник фанаты «Арсенала» выразили недовольство игрой Зинченко.

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