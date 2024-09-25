В Швеции призвали изменить написание столицы Украины

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Член парламента Швеции Бьерн Седер обратился к министру иностранных дел страны Марии Мальмер Стенергард с призывом изменить написание столицы Украины — Киева — с русскоязычного, по мнению парламентария, варианта Kyiv на украинский — Kyjiv.