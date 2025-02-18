Путин просил передать большой привет премьер-министру Эфиопии, сообщила Матвиенко

Приветствие президента России Владимира Путина передала премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заявила она 18 февраля на брифинге по итогам встречи с лидером Эфиопии.
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