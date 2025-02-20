20,02,25 Купянск - Степовая Новосёлка Позиционные боевые действия в районе Купянска. Артобстрел со стороны ВС РФ позиций ВСУ севернее Степовой Новосёлки.
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20,02,25 Купянск - Степовая Новосёлка Позиционные боевые действия в районе Купянска. Артобстрел со стороны ВС РФ позиций ВСУ севернее Степовой Новосёлки.
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