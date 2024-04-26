В СВАО реконструируют участок улично-дорожной сети

В Северо-Восточном административном округе между районами Южное Медведково, Бабушкинский и Свиблово появится новый мост и реконструируют участок улицы, сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.