Семак подробно разобрал судейство, чего раньше не делал, и дал отповедь «ангажированному» соперником журналисту

- В последнее время в интервью вы часто высказываетесь по поводу судейства. Сегодня можно было наблюдать, как вы довольно часто общались с резервным судьей в первом тайме на пару с Анатолием Тимощуком.
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