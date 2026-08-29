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Спорт Уик-Энд

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Семак подробно разобрал судейство, чего раньше не делал, и дал отповедь «ангажированному» соперником журналисту

Семак подробно разобрал судейство, чего раньше не делал, и дал отповедь «ангажированному» соперником журналисту

- В последнее время в интервью вы часто высказываетесь по поводу судейства. Сегодня можно было наблюдать, как вы довольно часто общались с резервным судьей в первом тайме на пару с Анатолием Тимощуком.

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