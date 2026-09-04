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Мировое обозрение

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Украинская ПВО бессильна против новых российских беспилотников, признали на Западе

Украинская ПВО бессильна против новых российских беспилотников, признали на Западе

Новые российские беспилотники с реактивными двигателями стали для Украины проблемой, которую пока не удается решить имеющимися средствами.

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