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Депутат Шеремет: после объявления в розыск Зеленскому выписана черная метка

Депутат Шеремет: после объявления в розыск Зеленскому выписана черная метка

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому фактически выдали черную метку преступника, когда российское МВД объявило его в розыск.

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