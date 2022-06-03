Импорт в Германию из России упал в апреле на 16,4%

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Как отмечает «Интерфакс», наиболее существенное обрушение поставок было зафиксировано в марте этого года, когда показатель экспорта рухнул более чем на 60%.
Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Как отмечает «Интерфакс», наиболее существенное обрушение поставок было зафиксировано в марте этого года, когда показатель экспорта рухнул более чем на 60%.
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