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Продюсер Бардаш рассказал, как бросил все в Киеве и приехал в Москву

Продюсер Бардаш рассказал, как бросил все в Киеве и приехал в Москву

Российский и украинский продюсер Юрий Бардаш, который является автором и основателем таких известных коллективов, как «Грибы», Quest Pistols, «Нервы», после начала спецоперации бросил все в Киеве и уехал в Москву.

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