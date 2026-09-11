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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Феррари» нужно проанализировать данные – в особенности это касается баланса болида»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Испании , поделившись мнением о положении команды.

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