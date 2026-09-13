Ротенберг: возвращение Овечкина в «Динамо» – вопрос к хоккеисту и его семье

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что возвращение Александра Овечкина в столичный клуб – это вопрос к самому хоккеисту и его семье.
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