Ротенберг: возвращение Овечкина в «Динамо» – вопрос к хоккеисту и его семье

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​ Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что возвращение Александра Овечкина в столичный клуб – это вопрос к самому хоккеисту и его семье.