Financial Times рассказала о споре Франции и ЕС из-за санкций против Усманова

Франция добивается снятия санкций с Алишера Усманова, Фридрих Мерц обещает продолжить поддержку Украины вопреки недовольству избирателей, а в США считают, что Трамп переоценивает личные отношения с Си Цзиньпином.
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