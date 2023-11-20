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  • карла карлова
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Стало известно, почему препараты для улучшения сна могут быть вредны для детей

Стало известно, почему препараты для улучшения сна могут быть вредны для детей

# Препараты с мелатонином могут быть вредны для детей Ученые из Университета Колорадо провели исследование, результаты которого показали, что препараты для улучшения сна с мелатонином могут нанести вред здоровью детей.

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