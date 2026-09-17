«Бренды России» напомнили о Герое Советского Союза из Липецка Вячеславе Маркине

17 сентября 1923 года родился Вячеслав Витальевич Маркин – военный летчик, Герой Советского Союза. С семи лет его жизнь была связана с Липецком: здесь он учился, впервые поднялся в небо и сделал первые шаги в авиации.
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